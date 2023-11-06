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Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Malatya karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

Malatya yönünde ilerleyen Uğur G., idaresindeki 27 C 9381 otomobil ile önüne köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek menfeze çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Uğur G., yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Uğur G'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA