2025 Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriler, memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 aylık maaş zammını doğrudan etkileyecek.

Emekli Maaşında 6 Aylık Enflasyon Dönemi

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşmiş, aylık bazda ise yüzde 0,87 artış kaydedilmişti. Buna göre, aralık ayı enflasyonu açıklanırsa, Ocak-Haziran döneminde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşına yaklaşık yüzde 12,31 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Zammı

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile maaşlarını artırıyor. Ocak ayında memurlara uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 11. Aralık enflasyon verisiyle birlikte oluşacak 6 aylık enflasyon farkı eklenerek memur ve emekli memurların zam oranı netleşecek. Hesaplamalara göre, toplam zam oranı yüzde 18,73 civarında olacak.

Sosyal Yardımlar ve Taban Aylıkları Güncellenecek

Zam oranının netleşmesiyle birlikte sosyal yardım ödemeleri de güncellenecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylıkları da yeni tutarlara göre ödenecek. Ayrıca, memur ve emeklilere 1.000 TL taban aylık artışı da uygulanacak.

Beklentiler ve Tahminler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 civarında gerçekleşmesi halinde, toplam 6 aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 6,96 olacak. Memur ve emekli memurlar, toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam yüzde 18,73'lük zam hakkı kazanacak.

Kaynak : PERRE