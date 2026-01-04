Adıyaman DSİ 20. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı kalkınma ve kırsal yatırım projeleri kapsamında önemli bir çalışmayı tamamladı. Atatürk Barajı Gölü Bebek 1 Pompaj Sulaması Projesi ile susuz topraklara hayat verilerek tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hedeflendi.

416 milyon TL'lik yatırım kapsamında 586 hektar tarım arazisi sulanabilir hâle getirildi. Proje ile birlikte, kuru ve geleneksel tarımdan sulu ve modern tarıma geçiş sağlanacak, tarımsal verimlilik ve ürün çeşitliliği artacak.

Proje birlikte ayrıca, kırsalda istihdam imkânları genişlerken, ekonomik ve sosyal kalkınmanın güçlenmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE