Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği binasında Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolu temsilcilerinin katılımıyla temsilci seçimi için yapılan toplantıda tüm temsilcilerin ortak kanaati ile Memur-Sen İl Temsilcisi olarak seçilen Mehmet Demir yaptığı açıklamada tüm hizmet kolu temsilcilerine kendisine duydukları güven için teşekkür ederek “Memur-Sen'imizi zirveden yeni ufuklara taşımak için dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman üyelerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Yeni dönemi tüm hizmet kolu temsilcileri olarak hep birlikte omuzlayıp yeni ufuklara yol alacaklarını dile getiren Demir “Sendikalarımız bulundukları noktadan daha ileri gidecek ve çalışanlarımız için daha faydalı çalışmalara imza atabilecek güçtedir. Bunu hep birlikte başaracağız. Memur-Sen olarak mazlumların masumların ve mağdurların yanında olmaya; zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmek en temel görevimizdir. Bu amaçlarla emek ve özgürlük mücadelemiz daha güçlü şekilde sürecek. Böylelikle Memur-Sen’i büyütmeye Adıyaman ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışacağız. Tüm sendika temsilcilerimiz ve üyelerimizle istişareli çalışmaya ve güzel işleri birlikte başarmaya devam edeceğiz.”

“Bugün şahsımı Memur Sen İl Temsilciliğine layık gören Memur-Sen Adıyaman Ailesine teşekkür ediyor, bu aileye hizmet edecek olmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum.“



Kaynak : PHA