Hükümetin teklifi aynı kaldı

Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında dördüncü kez toplandı. Kurul, hükümetin 2026 yılı için önerdiği yüzde 11+7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4’lük teklifini korudu. Yalnızca 2027’nin ikinci yarısı için 1 puanlık artışla yüzde 5 oranı benimsendi. Böylece 2026 yılı için maaş artışı yüzde 11+7, 2027 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak belirlendi.

5 maddelik ilave düzenleme

Hakem Kurulu ayrıca kamu tarafının sunduğu 5 maddelik ek düzenlemeyi de değerlendirdi. Bunlar şöyle sıralandı:

Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personele ilave ödemelerin 10 puana yükseltilmesi,

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenmesi,

Engelli çocuk aile yardımının mevcut oranda artırılması,

Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli eşi ve çocukları için süre uzatımı.

Memur-Sen: “Olumlu adımlar atıldı ama sorun çözülmedi”

Hakem Kurulu’ndaki gelişmelerin ardından Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri masadan çekildi.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmede toplantı tutanağına kaydettiğimiz 58 kazanım Hakem Kurulu’nda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “Bazı iyileştirmeler yapıldı ancak taleplerimiz karşılanmadı. Çözüm iradesi gösterilmediği için masadan kalktık” dedi.

Talepler ve fark

Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin TL taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 oranında artış talep etmişti. 2027 yılı içinse 7 bin 500 TL taban aylık artışıyla birlikte ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istemişti. Bu talepler 2026’da yüzde 88, 2027’de ise yüzde 47 oranında artışa karşılık geliyor. Hükümetin teklifiyse 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+5’te kaldı.

Sonraki süreç

Hakem Kurulu’nun vereceği nihai karar yarın açıklanacak ve bağlayıcı olacak. Ancak sendikaların

Kaynak : PHA