Memur maaşlarının açıklanmasının ardından asgari ücrete zam konusu da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl, asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayına doğru yaklaşırken asgari ücret tahminleri de yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 'enflasyon' senaryolarını masaya yatırdı. Erdursun, iki farklı enflasyon tablosu ortaya çıkararak asgari ücret zammını hesapladı.

Erdursun yaptığı açıklamada, “2025’te emekli olmayıp 2026’ya bırakanların aylıkları, yıl sonu enflasyonuna göre değişecek” dedi.

Enflasyon senaryolarına göre zam oranları ise şöyle:

Enflasyonun %24 olması durumunda

Memur ve emeklileri: %12,4 zam + 1.000 TL seyyanen

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %6,3 zam

En düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı: 17.945 TL

Enflasyon %30 olması durumunda

Memur ve emeklileri: %18,4 zam + 1.000 TL seyyanen

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12 zam

En düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı: 18.950 TL

Kaynak : PHA