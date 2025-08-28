İndere Kalıcı Deprem Konutları’na yerleşme süreci hızla devam ederken, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AFAD İl Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti gerçekleştirerek, konteyner ve prefabrik yaşam alanlarında devam eden boşaltma ve tahliye işlemleri hakkında bilgi aldı.

Vali Osman Varol, kalıcı deprem konutlarının vatandaşların yerleşimine açılmasıyla birlikte 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların yaralarını sarma adına büyük görev üstlenen ve anahtar teslimi ile birlikte il genelinde söküm ve kaldırılma çalışmalarına başlanılan konteyner ve prefabrik yaşam alanlarında devam eden boşaltma ve tahliye işlemleri, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle hak sahibi olmayan kamu personelinin konteyner ve prefabrik kentlerden tahliye süreciyle ilgili son durum değerlendirilerek kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Osman Varol yaptığı açıklamada, “Altyapısı, sosyal alanları, sağlık ve eğitim tesisleriyle donatılan kalıcı deprem konutlarımız, vatandaşlarımıza sadece barınma değil, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA