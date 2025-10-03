Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin deprem bölgesine ticari olarak ciddi katkılar sağladığına dikkat çekerek, özellikle son dönemde hakediş sürecinde yaşanan aksamaların Oda üyelerinin ödeme planlarını alt üst ettiğini, bankalar nezdinde ciddi itibar kayıpları yaşattığını kaydetti.

Başkan Torunoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Fikrini ortaya atıp talep ettiğimiz ve deprem bölgesinin ticari anlamda ayağa kalkmasına ciddi katkılar sağlayan Yerinde Dönüşüm Projesi binlerce üyemizin iş yapmasına ve on binlerce hemşehrimizin ise yeniden eski mahallesinde, eski komşularıyla bir arada yaşamasına imkan sağlıyor.

Ancak özellikle son dönemde hakediş sürecinde yaşanan aksamalar üyelerimizin ödeme planlarını alt üst edip, bankalar nezdinde ciddi itibar kayıpları yaşatıyor.

Müteahhit firmalarımızın bu mağduriyeti devam ettiği takdirde binlerce esnafımız da süreçten etkilenmeye devam edecektir. Sürecin hızlandırılması, inşaat sektörünün lokomotif olduğu bu dönemde esnafımızın nefes almasını sağlayacaktır.'

Kaynak : PERRE