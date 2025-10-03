Şeriban ÖZÇAKMAK - Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi'nde görülen bir dava sonrasında aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çıkan kavgada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE