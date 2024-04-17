31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde il genel meclis üyesi seçilen meclis üyeleri ilk başkanlık seçimlerini yaptı. Geçici başkan Mustafa Saman’ın yönettiği oturumda, önceki dönem de başkan olan Mehmet Can Erdoğan tek liste halinde seçime aday olarak girdi ve yeniden başkan seçildi. 30 oyun, 29’unu alarak seçilen Başkan Erdoğan bu ağır görevi hep birlikte çalışarak hafifleteceğini söyledi.

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın başkan, sayın divan, değerli İl Genel Meclis Üye arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli çalışma arkadaşlarım toplantımızın seçimimizin hayırlara vesile getirmesiyle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Saygıdeğer İl Genel Meclis Üyelerimiz beni bu göreve layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Görevin sorumluluğunun ne kadar açık olduğunun bilincindeyiz onun için bu ağır olan görevi yine sizlerle birlikte bunu hafifletmek için beraber çaba göstereceğiz. Biz burda bir aileyiz bir meclisiz ilimiz deprem ilidir, çok çalışacağız, çok yorulacağız bu yükü hafifletmek için sizinle beraber güzel bir performansla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA