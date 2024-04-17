Operasyonlar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun İstanbul merkezli olarak Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da yürütüldüğünü belirtti. Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle vatandaşları ikna ettikleri ve bu yolla vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları tespit edildi.

Operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alınarak tutuklanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. İlk belirlemelere göre şüphelilerin 18 ayrı eylemde toplam 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yerlikaya, vatandaşların bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA