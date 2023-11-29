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AK Parti'nin evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 22 Kasım'da TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, Aile ve Gençlik Fonu'yla verilecek 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak.

Fon'un Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan oluşacak. Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak.

Fonun başkanlığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları üstlenecek.

Söz konusu fonun kurulmasına ilişkin kanunun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz