Binali Yıldırım: “Kırmızı çizgilerimiz tartışmaya kapalıdır”



Binali Yıldırım konuşmasında, terörün kalıcı şekilde sonlanmasının yalnızca açıklamalarla mümkün olamayacağını belirtti:



“Terörün bitmesi, PKK’nın uzantılarının da silah bırakmasıyla mümkündür. Bu masa milletin masasıdır, irade 86 milyonun iradesidir.”



Vatanın sınırları, devletin üniter yapısı ve Cumhuriyet’in temel esaslarının “kırmızı çizgi” olduğunun altını çizdi.



“Toprak, özerklik, federasyon gibi konular asla gündeme gelmeyecek. Cumhuriyetin temel değerlerinden taviz verilmez. Barış, ancak birlik içinde kökleşir” dedi.



Yıldırım, Türklerin de Kürtlerin de ortak sorununun terör olduğunu vurgulayarak yeni ve sivil bir anayasanın önemine işaret etti:



“Bu ülkenin her vatandaşı, etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun eşit yurttaşlık bağıyla birleşmelidir. Vatandaşlık tanımı kapsayıcı bir şekilde güncellenmelidir.”



“SDG, YPG, PYD yapılanması dikkate alınmalı”



Yıldırım, sürecin yalnızca Irak sahasıyla sınırlı görülemeyeceğini kaydetti:



“Suriye’nin kuzeyindeki SDG, YPG ve PYD yapılanması da dikkate alınmalıdır. Bir terör örgütü kendini feshedip başka bir adla karşımıza çıkarsa bu büyük bir hata ve hayal kırıklığı olur.”



Emperyal devletlerin ikircikli açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Terörün kökten sona ermesi ancak tüm bu yapıların sahneden çekilmesiyle mümkündür” dedi.



Mustafa Şentop: “Bu tarihi fırsatı titizlikle değerlendirelim”



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise çözüm sürecine dair geçmiş deneyimlere atıf yaptı:



“Barış için sadece iyi niyet yetmez. Sürecin kapsayıcı, şeffaf ve sabırla yürütülmesi gerekir.”



Yeni komisyonun bu eksikleri gidermek için bir fırsat olduğunu belirtti.



“Terörsüz Türkiye hedefi, toplumun sadece belli kesimlerinin değil, tüm milletin omuzlayacağı büyük bir hedeftir” dedi.



Şentop, PKK ve diğer unsurların silah bırakmasının sürecin ilk adımı olduğunu, ardından topluma kazandırılmalarının değerlendirilebileceğini ifade etti:



“Terörsüz Türkiye bir hayal değildir. Dikkatle çalışılmış bir toplumsal barış adımı atmak zorundayız.”



Ortak vurgu: Kalıcı barış ve kardeşlik



Her iki eski Meclis Başkanı da, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, siyasi, toplumsal ve anayasal düzenlemelerle de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Komisyon toplantısının, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda tarihi bir fırsat olduğu görüşü öne çıktı.

