“Maziden Atiye Uzanan Yolculuk”



Açıklamada, Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’daki Türk varlığını mühürlediği, 1453 İstanbul’un fethiyle taçlandığı ve yeni bir çağın kapılarının aralandığı vurgulandı. 30 Ağustos Zaferi’nin ise milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği belirtilerek, “İstiklal ve istikbal yolculuğumuzun en güçlü nişanesi olmuştur” ifadelerine yer verildi.



“Aynı Ruhla Geleceğe”



Ecdadın cesareti, inancı ve azmiyle kurulan köklü medeniyetin bugün de aynı ruhla geleceğe taşındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, özellikle yerli ve millî savunma sanayinde elde edilen başarılarla Türkiye’nin “maziden atiye uzanan güçlü yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğü” vurgulandı.



Kaynak : PHA