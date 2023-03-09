ÖSYM, daha önce 5 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 2023-MEB-EKYS'nin yeni tarihi ve başvuru sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre, 21 Mayıs 2023'te uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023'te geç başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulamadan 13 Nisan günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

2023 MEB-EKYS'ye Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Bu adaylardan, belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyenlerden sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya olan adaylar ise Elazığ'da sınava alınacak.

Tüm adaylar, 13 Nisan günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.