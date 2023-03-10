Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde Bakanlıkça yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcıları ve tüm genel müdürlerin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Deprem bölgesindeki eğitim süreçlerinin de ele alındığı toplantıda Bakan Özer, "Deprem felaketi nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için 'Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu' oluşturduk. Yine deprem bölgesindeki yavrularımız için de her türlü imkânımızı seferber ederek hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Depremzede öğrencilerimizin eğitim süreçlerini yakından takip ederek her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, deprem felaketi sonrası yaşamı kesintiye uğratmadan sürdürebilmenin en önemli adresin okul olduğunu belirterek, afet bölgesinde çocukların eğitimlerini sürdürmesi için 127 ilkokul, 168 ortaokul kurduklarını söyledi.