Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı "HEMBA"nın tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, göreve geldiğinde dijital içerik üretimi noktasında sadece EBA'nın olduğunu anımsattı.

Dijital içerik üretimiyle ilgili en kıymetli varlığımız olan öğretmenlerden başladıklarını belirten Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin uzaktan mesleki girişimlerini desteklemeyle ilgili Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) oluşturduk. 2021'de öğretmen başına düşen eğitim süresinin 44 saatten 2022'nin sonunda öğretmen başına düşen eğitim süresini 250 saate çıkardık" diye konuştu.

HEMBA platformundaki içeriklere e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabildiğini belirten Bakan Özer, bu sayede sadece Türkiye sınırları içerisinde yer alan vatandaşların değil, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da faydalanabileceğini bildirdi. Özer, "İnşallah bu dijital platform içerikleri sürekli zenginleştirilerek, tüm dünyadaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, kardeşlerimize hizmet edecek biricik bir platform olacak. Ben bu platformun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

HEMBA platformu içerisinde yurt dışında yaşayan öğretmenlerin mesleki bilgilerini geliştirmek ve eğitimlerini desteklemek amacıyla Yurtdışı Eğitim Destek Sistemi (YEDS) portalı da oluşturularak, öğretmenler için 50 kurs ve seminer yüklendi.