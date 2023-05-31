Demokrasi Parkı önünde toplanan Genç İHH üyeleri adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Osman Bozan,"Bu Sefer Adalet ve Kardeşlik için buluştur. 20'nci yüzyılın ortalarında Ortadoğu'da ciddi kırılmalar, bu kırılmaların neden olduğu büyük değişimler yaşanıyor. Kanla işgal tarihi yazılmaya başlandı. Etnik temizlik diyeceğimiz bu süreçte bir soykırım yaşanmış, yüzbinlerce Filistinli yerden kaldırılarak İsrail işgal devletinin kuruluşu ilan edilmiştir." dedi.

Bozan;"Filistinlilerin yaptığı insancıl gösterilere verdiği orantısız güç ile binlerce gencin sakat kalması ve bir ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra işgal güçleri sadece Filistin toprakları içinde değil, Akdeniz'in ortasında uluslararası sularda da korsanlık görevi üstlenmiş ve Filistin'e giden bütün insani yardımın önünü kapatmaktadır." diyen Bozan, "Yandaş gruplarıyla insanların hak ve hukuk arayışlarına engel koydu. Bu süreçte apartheid İsrail güçleri, Türkiye'ye onlarca söz verdi. Gazze'de hala devam eden karadan ve denizden ambargonun kaldırılması, Kudüs'te bulunan Müslümanların taciz edilmesinin durdurulması, İslam dininin kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'daki saldırıların kaldırılması, Filistinlilere seyahat/ din özgürlüğü gibi yere getirilmeyen istismarların kullanılması söz konusu." şeklinde konuştu.

Bozan, "Kulakları sağır edecek ikramlarla yardım dileyen kardeşlerimizin sesi engelleniyor. Suçsuz çocuklar öldürülüyor ve Filistin'de kan, gözyaşı ve barut siyaseti güdülüyor. Bu yaşananlara artık dayanamıyor ve görmezden gelemiyoruz. Mavi Marmara'da şehit verdiklerimizin, Hatay'da şehitlerin, Gazze'deki ablukanın, Mescid-i Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan israil ile başlayacak bir normalleşme; sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmaya sebep olacaktır." Mescid-i Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan İsrail ile başlayacak bir normalleşme; sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmaya sebep olacaktır." Mescid-i Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan ile başlayacak bir normalleşme; sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmaya sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Mavi Marmara Ruhu ile tekrardan yola çıkmaya hazırız"

Mavi Marmara'nın halen canlı tutuklarına değine Bozan, "Kudüs ve Gazze için insani bir koridorun açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'ye vizesiz bir şekilde gelen israil askerlerine karşılık, bizler de Kudüs'e ve Gazze'ye genel olarak seyahat etmek istiyoruz. İnsanlık tohumlarını, ihtiyaç sahibi bütün coğrafyalarda kalplere ekliyoruz." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Fahri Yaldız'ın anısına etli pilav dağıtıldı.



Kaynak : PHA