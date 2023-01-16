Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu kapsamda “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” projesi hayata geçirildi.

“Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” Projesi kapsamında Ortaokul Matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli matematik etkinliklerini seçme, tasarlama ve geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmen eğitimleri düzenlenmesi planlandı.

Bu doğrultuda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve hayata geçirilecek projelerin tanıtımının yapılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ARGE Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hikmetullah Soysal, Proje Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin ve ARGE Biriminde Görevli Aycan Özyaşar, idareciler ve projeye dahil matematik öğretmenleri katıldı.

Toplantıda konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı: “Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” ile 2022 Yılı Matematik Yılı ilan edilmiş ve bu kapsamda matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Müdürlüğümüzce TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı özel çağrısına “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” başlıklı proje ile başvuru yapılmış ve projemiz Türkiye’de destek almaya hak kazanan 40 projeden biri olmuştur. Ayrıca projemiz, İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak projesi kabul gören 12 ilden biri olma başarısını göstermiştir. Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaşlardan itibaren sevmelerini sağlayacak bu projeyle öğrencilerimizdeki matematik dersine olan ön yargıyı kırıp öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutumlar kazanmasını sağlamak istiyoruz. Projede emeği geçen başta ARGE birimimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” cümlelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Proje Yürütücüsü Dr. Zeynep Çavuş Erdem tarafından “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” projesinin tanıtımı yapıldı. “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” projesi, 16-21 Ocak 2023 tarihleri arasında Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.