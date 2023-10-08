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Turnuvaya katılacak olan bütün takımlara başarı temennisinde bulunan MASDER Kulübü Başkanı Mehmet Güneş; “Dünya Barış kupasında ilimizi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kulübümüz bünyesinde bulanan takım arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 2 aydır bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye’den ve farklı ükelerden turnuvuya bir çok takım eşlik edecek. Takım olarak ilimizi en güzel şekilde temsil etmek adına sahada mücadele edeceğiz. Kulüp olarak turnuvaya sadece futbol oynamak için gitmiyoruz. Her zaman olduğu gibi ilimizin tanıtımına katkı sunmak adına kendi imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz Nemrut Dağı Baskılı Tişört, Nemrut Dağı Heykelcikleri, Kuru Üzüm, Pestil, Kara Leblebi gibi ürünlerden her bir kulübün yöneticisine hediye ediyoruz. Turnuva süresi içerisinde en az iki sefer olmak üzere yaklaşık 250 kişilik Adıyaman Çiğköftesi yoğurarak dünyanın dört bir tarafından gelen sporculara tadımlıkta olsa ikram ediyoruz. Takımlar öyle bir alıştıki turnuvaya katılacağımız otele giriş yaptığımızda araçtan indiğimizde ‘hoş geldiniz Adıyaman Mehmet başkan Çiğköfte varmı’ diye sormaya başladılar. Tabi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bölgemizde yaşamış olduğumuz deprem sonrası bu turnuva bizim için belki buruk geçecek ancak hayat devam ediyor. Arkadaşlarımız kısa süreli de olsa deprem psikolojisinden uzak tatil yapıp futbol oynacak. Turnuvaya katılan bütün takımlara şimdiden başarılar diliyor, turnuvayı düzenleyen Ahmet Gök ve ekibine teşekkür ediyorum. 8. Dünya Barış kupasında ilimizi en güzel şekilde temsil edip şehrimize döneceğiz” dedi.

Kaynak : PHA