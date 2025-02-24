Obezite ile Mücadelede Toplumsal Bilinç Şart

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da katıldı. Panelde, Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Prof. Dr. Levent Sütçügil ve Dr. Dyt. Banu Salman, obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirme yaptı.

Mansur Yavaş, özellikle akran zorbalığı ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Avrupa'da gençlik merkezlerinde çocuklar serbest ortamda vakit geçiriyor, onlara sadece birbirlerine zarar vermemeleri konusunda sınır koyuluyor. Akran zorbalığına karşı sert kurallar uygulanıyor ve bu sayede toplumsal hoşgörü ortamı sağlanıyor" dedi.

"Spor Yapma Hakkı Temel Bir İnsan Hakkıdır"

Ankara'da sağlıklı bir kent yaşamı oluşturma hedefiyle büyük park projelerini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, "Birleşmiş Milletler, spor yapma hakkını temel insan haklarından biri olarak kabul ediyor. Biz de Ankara'da yeşil alanları artırıyor, insanlara spor yapabilecekleri alanlar sunuyoruz. Parklarımız sadece dinlenme alanları değil, hareketi teşvik eden merkezler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bisiklet yollarına yönelik projeler hakkında konuşan Yavaş, "Kentte bisiklet yolları oluşturuyoruz, ancak bunların kullanımını artırmak için toplumsal farkındalık gerekiyor. Bazı sürücüler bisiklet yollarını gereksiz görerek bu alanları işgal ediyor. Oysa bisiklet kullanımı, gelecekte bireysel ve toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Ekran Bağımlılığı ve Hareketsizlik Tehlikesi

Teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Yavaş, çocukların giderek daha az hareket ettiğini ve bunun ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. "Bir çocuk meclisi ziyaretimizde, çocuklardan biri elindeki tabletten başını kaldırmadan fotoğraf çektirdi. Bu, teknolojiye olan bağımlılığın boyutunu gösteriyor. Hareketsizlik, obezite ve sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu yüzden ailelerin bilinçlendirilmesi şart" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Yaşam İçin Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Edecek

Etkinlik kapsamında ayrıca Dijital Afiş Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri sahiplerini bulurken, Sağlıklı Yaşam Elçilerine sertifika ve rozet takdim edildi.

Kaynak : PHA