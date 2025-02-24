Öğrencilere Hayvan Bakımı ve Veterinerlik Mesleği Anlatıldı

Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sorumlu veteriner hekimi İbrahim Arıtay ve ekibi, öğrencilere bakım evinin işleyişi ve veteriner hekimlik mesleği hakkında detaylı bilgiler sundu.

Ziyaret kapsamında, sokakta bakıma muhtaç, yaralı ve hasta hayvanların tedavi süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle kedi ünitesine gösterilen özel ilgi, çocukların bu alandaki farkındalıklarını artırdı.

Öğrencilere ayrıca, sokakta gördükleri hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar için 185 hattını arayarak ihbarda bulunabilecekleri ve Kahta Belediyesi’nin hayvan ambulansı aracılığıyla bu hayvanların bakım merkezine getirileceği bilgisi verildi. Tedavi süreci ise veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilecek.

Başkan Hallaç: “Hayvan Sevgisini Çocuklarımıza Aşılıyoruz”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hayvan bakım merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde, çocuklarımız için özel bir oyun alanı oluşturduk ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Barınakta kedi ve köpek üniteleri bulunmakta olup, tüm bakım ve tedavi süreçleri veteriner hekim kontrolünde yapılmaktadır. Bu ziyaret, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve onların yaşam haklarını anlatmak için önemli bir fırsattı. Hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırmaya devam edeceğiz.* Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bakım merkezimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz."*

Başkan Hallaç, ziyaretin eğitimin bir parçası haline gelmesine katkı sağlayan öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Çocuklar Oyun Alanında Eğlendi

Ziyaretin ardından öğrenciler, Kahta Belediyesi tarafından yeni kurulan çocuk oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi.

Kahta Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA