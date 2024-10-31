Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mali Müşavir Mehmet Küçük, toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile kenti daha yaşanabilir ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflediğini belirtti. Adıyaman’ın çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları, hayvan dostları ve çevrecileriyle birlikte kent için daha iyi bir yarın inşa etmek istediğini vurgulayan Küçük, halkı Kent Konseyi sürecinin bir parçası olmaya davet etti.

"Çocuklar İçin Güvenli ve Nitelikli Alanlar Oluşturacağız"

Küçük, geleceğin teminatı olan çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesi için projeler üreteceklerini belirtti. Eğitim ve kültürel faaliyetlerle çocukların kişisel gelişimlerini destekleyeceklerini ve kent bilincini güçlendireceklerini söyleyen Küçük, "Adıyaman’daki her çocuğun güvenle oyun oynayabileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği alanlar yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

"Gençlere Kariyer ve Girişimcilik Destekleri Sunacağız"

Gençlerin Adıyaman’da kalmaları, burada üretip büyümeleri için çeşitli fırsatlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Küçük, kariyer, eğitim, girişimcilik ve sanatsal alanlarda destek sağlayacaklarını belirtti. "Adıyaman’ın geleceği gençlerimizin elinde şekillenecek; bu yüzden onları desteklemek, şehrimizin dinamik gücünü artırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayatta Güçlenmesini Sağlayacağız"

Kadınların her alanda daha etkin ve güçlü olmalarını hedeflediklerini söyleyen Küçük, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen projeler ve eğitim programları ile Adıyaman’ın kadınlarını ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü hale getireceğiz" dedi. Küçük, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması için çaba göstereceklerini de ekledi.

"Yaşlılara Saygı, Akil İnsanlara Değer"

Toplumun hafızası olan yaşlıların yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan projeler geliştireceklerini ifade eden Küçük, "Akil insanlarımızın tecrübelerinden faydalanarak kentimizin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz" dedi.

"Çevre Dostları ve Hayvanseverler İçin Daha Yeşil Bir Adıyaman"

Küçük, Adıyaman’ın doğal güzelliklerini korumak için çevreci projelere öncelik vereceklerini belirtti. Sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Küçük, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve temiz enerji konularında bilinçlendirme kampanyaları düzenleyeceklerini de duyurdu.

"Katılımcı, Şeffaf ve Adil Bir Yönetim Anlayışı Benimsiyoruz"

Kent Konseyi’nin tüm vatandaşların eşit katılımıyla karar alabilecekleri bir platform olduğuna dikkat çeken Küçük, "Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Adıyaman halkının her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz. Amacımız, ortak akılla en doğru kararları alarak kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek" diye belirtti.

"Birlikte Adıyaman’ı Daha Güzel Yarınlara Taşıyacağız"

Adıyaman için umutla çalışacaklarını vurgulayan Küçük, "Kentin her bireyini sürecin bir parçası yapmayı amaçlıyorum. Hep birlikte Adıyaman’ımızı daha güzel, daha yaşanabilir, herkesin kendini değerli hissettiği bir kent haline getireceğiz" dedi.

Küçük, açıklamasını "Adıyaman için atılacak her adımda yanımda olacak tüm dostlarımızı, çevre dostlarını, çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı Kent Konseyi’ne katılmaya davet ediyorum" sözleriyle sonlandırdı.

Kent Konseyi Başkan Adayı Mehmet Küçük'ün basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Değerli Adıyaman Halkı, Basın Mensupları ve Kentimizin Kıymetli Sakinleri,

Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığımı açıklamaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu yola, kentimizi daha yaşanabilir, daha adil ve daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla çıktım. Kent Konseyi, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek, ortak akılla sorunları çözme ve kentimizin refahını artırma konusunda bir köprü görevi görmektedir. Bu nedenle, Adıyaman’ın çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları, hayvan dostları, çevrecileri ve her bireyinin sesine kulak vermeyi kendime görev edindim.

Çocuklarımız İçin Daha Aydınlık Bir Gelecek

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda büyümeleri için projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim ve kültürel faaliyetlerle çocuklarımızın hem kişisel gelişimlerini destekleyecek hem de onların kent bilincini güçlendirecek çalışmalar yapacağız. Adıyaman’daki her çocuğun güvenle oyun oynayabileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği alanlar yaratmayı hedefliyoruz.

Gençlerimize Güç Veren Projeler

Kentimizin dinamizmi olan gençlerimiz için kariyer, eğitim, girişimcilik ve sanatsal alanlarda fırsatlar sunarak, onların hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerin Adıyaman'da kalmalarını, burada üretip büyümelerini sağlayacak projeleri hayata geçirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Çünkü biz biliyoruz ki, Adıyaman’ın geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecek.

Kadınlarımızın Güçlenmesi İçin Adil ve Eşit Bir Kent

Kadınların sosyal hayatta, iş yaşamında ve karar alma süreçlerinde daha aktif ve güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalar yapacağız. Kadın girişimciliğini destekleyecek projeler ve eğitim programları ile Adıyaman’ın kadınlarını ekonomik ve sosyal olarak daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda, yönetimde kadın-erkek eşitliğine önem vererek kadınlarımızın her alanda varlık göstermelerini destekleyeceğiz.

Yaşlılarımıza Saygı, Akil İnsanlara Değer

Toplumun hafızası ve bilgeliği olan yaşlılarımız için, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik projeler geliştireceğiz. Akil insanlarımızın tecrübelerinden faydalanarak, kentimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için onlarla sık sık istişare edeceğiz. Onların tecrübeleri bizim için kıymetli bir yol gösterici olacak.

Hayvanseverler ve Çevre Dostları İçin Daha Yeşil ve Yaşanabilir Bir Adıyaman

Adıyaman’ın doğal güzelliklerini koruyarak, daha yeşil ve temiz bir çevre için projeler geliştireceğiz. Hayvanseverler ve çevre dostlarının hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapacağız. Ayrıca, çevre dostu projeler ile geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve temiz enerji konularında bilinçlendirme kampanyaları düzenleyeceğiz.

Katılımcı, Şeffaf ve Adil Bir Yönetim Anlayışı

Kent Konseyi, tüm vatandaşların eşit katılımı ile kent yönetiminde söz sahibi olabilecekleri bir platformdur. Adıyaman Kent Konseyi’nin başkanlığına aday olurken, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile bu görevi yürütmeye kararlıyım. Amacım, Adıyaman halkının her kesimini sürece dahil etmek, ortak akılla en doğru kararları alarak kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmektir.

Adıyaman İçin Birlikte Başaracağız

Adıyaman için umutla ve özveriyle çalışarak, kentin her bireyini sürecin bir parçası yapmayı amaçlıyorum. Bu yolda bana destek veren tüm Adıyamanlı hemşehrilerime teşekkür ederim. Hep birlikte Adıyaman'ımızı daha güzel, daha yaşanabilir, her bireyin kendini değerli hissettiği bir kent haline getireceğiz.

Adıyaman için atılacak her adımda yanımda olacak tüm dostlarımıza, çevre dostlarına, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı ve tüm kent halkını Kent Konseyi’nin bir parçası olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla"

Kaynak : PHA