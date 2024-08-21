Kaza, Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi'nde, D-850 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Doğanşehir'den Malatya istikametine seyir halinde olan T.Ç. (36) yönetimindeki 27 ASK 812 plakalı çekici tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen H.İ. (22) idaresindeki 02 NC 222 plakalı çekici tır ve T.Ç.'nin aracına çarptı.

Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 02 NC 222 plakalı çekici tırın sürücüsü H.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü T.Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek yönlü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA