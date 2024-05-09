Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Elemendik Mahallesi'nde kurulum aşamasındaki konteynerlerden AFAD’a ait olan termosifonları çaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin S.Y. ve M.Y.T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yapılan baskında 39 adet termosifon ele geçirildi. Ele geçirilen termosifonlar muhafaza altına alınırken 2 şüpheli gözaltına altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA