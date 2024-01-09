Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında A.M.Y'nin adresinde tüfek olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste yapılan aramada ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 tüfek ele geçirildi. Tüfeklere el koyan polis, A.M.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA