Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen operasyonda Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından fiziki takip sonrası plakaları açıklanmayan iki araçta hassas burunlu köpeğin katıldığı aramalarda toplam 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken E.A., F.B. ve M.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA