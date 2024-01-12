Kuyulu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Akan, hayvanları otlattığı esnada 60 küçükbaş hayvandan 15'inin kaybolduğunu fark etti. Akan, kaybolan hayvanları bulmak için bir süre arama yaptı. Araması başarısız olan Akan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında hayvanlar, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi ile Kuyulu Mahallesi arasındaki bir bölgede buldu. Jandarma ekipleri tarafından 15 küçükbaş hayvan Akan'a teslim edildi. Akan ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA