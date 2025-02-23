Genel Kurulda Anma ve Değerlendirme

Divan heyetinde Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir, Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik ve Büro Memur-Sen’in önceki dönem başkanlarından Kadir Özşahin yer aldı. Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ile geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe anıldı.

Mahmut Ergen: “Üye Sayımızı Artırarak Güçlendik”

Genel kurulda konuşan Başkan Mahmut Ergen, sendikada 20 yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, 2021’de yapılan 6. Olağan Genel Kurul sonrasında göreve geldiklerini belirtti. Üye sayısını önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Ergen, şu açıklamalarda bulundu:

“Göreve geldiğimizde üye sayımız 700 civarındaydı. Teşkilatımızın özverili çalışmaları neticesinde Büro Memur-Sen, Memur-Sen çatısı altında üçüncü büyük sendika konumuna ulaştı. Oransal olarak en fazla üye artışı sağlayan sendika olduk. Bugün üye sayımız 1.170’e yükseldi ve hedefimiz 1.200 üyeye ulaşmak.”

“Özlük ve Özgürlük Hakları İçin Çalışıyoruz”

Sendikal mücadelelerinin temelinde özlük ve özgürlük hakları olduğunu ifade eden Ergen, sendikanın çalışma prensiplerini şu sözlerle özetledi:

“Özlük hakları konusunda çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmek, ücret adaletsizliğini azaltmak ve kariyer yapma imkânlarını artırmak için mücadele veriyoruz. Özgürlük alanında ise başta kılık kıyafet serbestliği olmak üzere, çalışma yaşamında demokrasinin tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz.”

“Darbeye ve Vesayet Girişimlerine Karşı Tavır Aldık”

Büro Memur-Sen’in sadece çalışanların haklarını değil, ülkenin demokratik süreçlerini de yakından takip ettiğini belirten Ergen, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi kritik süreçlerde sendikanın dik bir duruş sergilediğini ifade etti.

“Bugün artık darbecilerin ve vesayet odaklarının değil, milletin ve kamu çalışanlarının haklarını savunan sendikalar var. Biz de daima demokratik süreçlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.”

“Mali ve Sosyal Haklar İçin Mücadele Veren Tek Sendikayız”

Mali ve sosyal haklar konusunda önemli girişimlerde bulunduklarını belirten Ergen, geçmişte yapılan eylem ve kazanımları hatırlatarak şunları söyledi:

“2013 yılında 666 sayılı KHK’nın iptali için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş eylemi gerçekleştirdik. Yakın zamanda toplu sözleşme ikramiyesinin iptaline ilk tepkiyi veren ve yargıya taşıyan sendika olduk. Tasarruf tedbirleri kapsamında elimizden alınan haklarımız için de dört aşamalı eylem süreci yürüttük. Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklamasıyla süreci tamamladık. Sonuç olarak, iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenmeye başlandı ve kamu personeline tahsis edilen servislerin devamı sağlandı.”

Öncelikli Talepler: 3600 Ek Gösterge, Kira Yardımı ve Mülakatın Kaldırılması

Önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde en önemli taleplerinin 3600 ek göstergenin yasalaşması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilmesi, kamu çalışanlarına kira yardımı verilmesi ve kamu sektöründe mülakat uygulamalarının kaldırılması olduğunu belirten Ergen, bu konuların sendikanın ana gündem maddeleri arasında olduğunu vurguladı.

“Refah Payı Kaçınılmazdır”

Ekonomik koşulları değerlendiren Ergen, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun revize edilmesi gerektiğini belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:

“Ocak ayı enflasyonu TÜİK tarafından %5,03 olarak açıklandı. Memurlara verilen %6’lık zam, daha birinci ayda eridi. Kamu çalışanlarını enflasyon karşısında korumasız bırakmak kabul edilemez. Bu yüzden refah payı kaçınılmazdır ve kamu görevlilerine derhal verilmelidir.”

“Birlikte Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz”

Konuşmasının sonunda sendikanın büyümesi ve güçlü kalması için üyelerin desteğinin önemine vurgu yapan Ergen, Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi olarak kamu görevlilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel kurulun sonunda Mahmut Ergen, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kaynak : PHA