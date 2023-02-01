İl Müdürü Fikret Keleş, proje sayesinde mahalle kültürünün yeniden canlanacağını, gençlerin spora teşvik edileceğini belirtti.

Keleş; Kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürü yeniden canlandırılacağını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arkadaşını Bul Takımını Kur” sloganı ile hayata geçirilecek olan proje Adıyaman’da 33 mahalle gerçekleştirilecek olup, dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 14-17 yaş arası kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi ve iyi olma hallerine katkı sağlanması, gençlerin spora aktif katılımlarının teşvik edilmesi, spor konusunda potansiyeli yüksek olan gençlerin tespit edilmesi, gençler arasında iletişim, grup ve takım içi aidiyet, güven, empati, ve sosyalleşme süreçlerini geliştirmek ile tüm bunların yanında kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla “Mahalle Ligi” spor etkinliği 27 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında ilimizde oynanacak"

Mahallesinde yaşayan gençler proje kapsamında Mahalle Ligi’ne muhtarlıklar üzerinden ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

