ABD'nin Venezuela'ya yönelik dün düzenlediği operasyonun ardından alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın, New York kentinin kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiği bildirildi. Yetkililer, inişin ardından güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını aktardı.

Maduro ve Flores'in, Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi. Söz konusu merkezde daha önce Joaquin 'El Chapo' Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumların da tutulduğu hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya karşı büyük çaplı bir askeri harekât düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını belirtmişti. Trump, süreci yakından takip ettiğini ifade ederek, Venezuela'da 'güvenli, uygun ve makul bir geçiş sağlanana kadar' yönetimin kontrol altında tutulacağını söylemişti.

Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in 'ABD ve vatandaşlarına karşı ölümcül narko-terörizm' suçlamasıyla New York Güney Bölgesi savcılığı tarafından itham edildiğini, yargılamanın New York ya da Miami'de yapılmasına karar verileceğini açıklamıştı. Ayrıca Venezuela petrolüne yönelik ambargonun tamamen yürürlükte kalacağını, ABD Donanması'nın bölgedeki pozisyonunu

Ne Olmuştu?

ABD'nin, Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Karakas ve bazı stratejik bölgelere yönelik saldırılarda sivil ve askeri kayıplar yaşandığı aktarılmıştı.

Buna göre, askeri personel ve sivillerin de aralarında bulunduğu en az 40 kişi yaşamını yitirmişti. Caracas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi saldırıların ardından ABD'yi sivil ve askeri tesisleri hedef almakla suçlamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamış; Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD'ye karşı ağır silah bulundurma suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu. Venezuela yönetimi ise saldırıların kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

