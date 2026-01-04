Altın ve dövizde yaşanan gelişmeler yatırımcıları tarafından sıkı takip ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde önceki yıla oranla düşüş yaşasa da altına yatırım yapmak isteyenler fiyatları arapştırmaya ve takip etmeye devam ediyor.

İşte 4 Ocak Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

ALTIN (TL/GR)

5.991,09

22 Ayar Bilezik

5.736,54

Altın (ONS)

4.330,78

Cumhuriyet Altını

40.885,00

Yarım Altın

20.506,00

Çeyrek Altın

10.253,00

Gremse Altın

100.982,77

Ata Altın

41.655,39

Tam Altın

40.393,11

Has Altın

5.961,14

Kaynak : PERRE