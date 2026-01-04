Altın ve dövizde yaşanan gelişmeler yatırımcıları tarafından sıkı takip ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde önceki yıla oranla düşüş yaşasa da altına yatırım yapmak isteyenler fiyatları arapştırmaya ve takip etmeye devam ediyor.
İşte 4 Ocak Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
ALTIN (TL/GR)
5.991,09
22 Ayar Bilezik
5.736,54
Altın (ONS)
4.330,78
Cumhuriyet Altını
40.885,00
Yarım Altın
20.506,00
Çeyrek Altın
10.253,00
Gremse Altın
100.982,77
Ata Altın
41.655,39
Tam Altın
40.393,11
Has Altın
5.961,14
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS