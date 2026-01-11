Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılımcılar, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken pankartlar taşıdı. Yürüyüş güzergahı boyunca emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Depremde hayatını kaybeden Adıyamanlı gazeteciler, meslektaşları tarafından anıldı - Videolu Haber

DEM Parti Kahta İlçe Başkanlığı, TJA ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İlçe merkezinde düzenlenen yürüyüşe partililer ve vatandaşlar katıldı.

