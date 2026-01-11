AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla yemek programında bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, buluşmanın siyasi bir röportaj ya da fikir alışverişi amacı taşımadığını belirterek, herkesin ortak derdinin Adıyaman olduğunu ifade etti.

'Ortak Hedefimiz Adıyaman'ı Ayağa Kaldırmak'

Yaklaşık üç aydır Adıyaman'a hizmet ettiklerini ve bu süreçte basın mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı bulamadıklarını dile getiren Çadır, 6 Şubat depremlerinde şehit olan Adıyamanlı basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Burada siyasi bir röportaj yapmak, siyasi bir fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelmedik. Hepimizin ortak derdi Adıyaman. Bu vesileyle paylaşmak istediğim birkaç husus var. Adıyaman'a hizmet etmeye yaklaşık 3 ay oldu. Dolayısıyla bir araya gelme fırsatımız olmadı. Adıyaman demokrasisinin, Adıyaman kamu kurumlarının, Adıyaman siyasetinin ve Adıyaman basınının tek bir ortak hedefi var; o da Adıyaman'ı ayağa kaldırmak, Adıyaman'ı depremden önceki halinden daha iyi bir zemine oturtturmaktır' dedi.

'Basının Yol Göstericiliğini Önemsiyoruz'

Basın mensuplarının değerlendirmelerine ve yol göstericiliğine önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çadır, 'Siyasi ahlak çerçevesinde, elimizden geldiği kadar olabildiğince şeffaf ve hesap verilebilir bir siyasi çizgide bulunacağız. Bu bakımdan siz basın mensuplarının bizi değerlendirmenizi, bize yol göstermenizi istirham ediyoruz. Muhabirlik, editörlük gibi tüm alanlarda görev yapan arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.

