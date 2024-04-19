Grevin 12.gününde BİRTEK-SEN sendikasının çağrısıyla Adıyaman Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikalar, TMMOB, Dem Parti, Emek Partisi, TİP ve KKP temsilcileri katıldı. Eylemde işçi temsilcileri Yunus Kabilay ve Halil İbrahim Kurt işçiler adına açıklama yaptı. BİRTEK-SEN Sendikası adına ise Genel Başkan Mehmet Türkmen açıklama yaptı.

İşçi temsilcileri Yunus Kabilay ve Halil İbrahim Kurt, Grevden başka çarelerinin kalmadığını ifade ederek;

İçerdeki diğer aylık ücretler de hesaplara yatacak ﻿﻿Asgari ücretin üstünde elden verilen ücretler de hesaplara yatacak, elden para verme uygulaması son bulacak ﻿﻿﻿Direniş başladıktan sonra işten atılan bütün işçi kardeşlerimiz işe geri alınarak Haklı sebeplerle tek taraflı iş akdini fes etmek isteyen işçilerin tazminatları ödenecek Sigortasız, kayıt dışı çalışma son bularak daha önce sigortasız çalışmış işçilerin geriye dönük sigorta primleri ödenmesini talep eden 5 maddelik taleplerini dile getirdiler.

Taleplerinin tamamının kabul edilene kadar direnişlerinin devam edeceğini söyleyen temsilciler talepler kabul edildikten sonra işlerinin başına geçeceklerini belirttiler.

Mega Polietilen'de işçiler iki ay boyunca yatmayan aylıkları ve elden para verilmesine karşı, işten kaçınma haklarını kullanarak fabrika önünde eylem başlattıklarını ifade eden BİRTEK-SEN Sendikası Genel Başkan Mehmet Türkmen, 8 Nisandan bu yana haklarını arayan işçilerin bir kısmı ise işten atıldı. Bu süreçte fabrika sahipleri, işçilere ve sendikamıza yönelik iftiralarda bulundu. Bir grup işçiyi bozgunculukla, sendikamızı da işyerinden para koparmaya çalışmakla suçladı. Haklı mücadelemizi iftiralarla yıldırmaya çalışan patrona karşı direndik ve sonuç aldık. İşçi arkadaşlarımızın aylıkları hesaplarına yatırıldı. Ancak işten atılan işçi arkadaşlarımızın tekrar işe alınmasına ve içerideki haksızlıkların son bulmasına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Mega Polietilen fabrikası sahipleri işçilerin hakkını gasp etmekle kalmıyor, resmen nitelikli dolandırıcılık yapıyor. Dolandırdığıysa biziz. Bizim vergilerimizle, ödeneklerimizle kurulan ve çarkı dönen İŞKUR Müdürlüğü.

“Nasıl mı” işte böyle:

MEGA POLİETİLEN Fabrikası, 2005'te kobi olarak kuruldu. Devlet teşvikleriyle büyüdükçe büyüdü. Pandemi döneminde kârı kat be kat arttı. 2020'de bir işçi başına 500 bin lira, 2022'de bir işçi başına 350 bin lira kâr etti. Aynı yıl 2022'de devletten 416 milyon lira kredi aldı. Besni'ye kurduğu fabrikanın maliyeti 45 Milyon lira idi, yarısını devletten aldı. Ödeyeceği verginin yarısı silindi, işçilerin sigorta primlerini de devlet karşıladı. Mega Polietilen kurulduğu günden bu yana aldığı teşviklerle, vergi indirimleriyle ve işçileri köle gibi çalıştırarak 17 kat büyüdü. Bunlar karşısında ise Mega Polietilen işçilerin asgari ücretin üstündeki alacaklarını elden ödemekte. Fazla mesai ücretleri tam ödenmemekte. Usta işçiler işi öğreniyormuş gibi gösterilmekte, İŞKUR’DAN işbaşı eğitim programı üzerinden destek alınmakta. Mega Polietilen'de sigortasız çalışan birçok işçi bulunmaktadır. İşten çıkarılan ve tazminatı hesaba yatırılan işçilerin parası, tekrar başka bir banka hesabına göndermesi istenerek gasp edilmektedir. Teşviklerle ve İŞKUR yardımıyla kamu kurumları tarafından işçilerin hesabına yatan paralara el konmakta. İşte Mega Polietilen, işçileri fabrikada köle gibi çalıştırmaktadır. İşçileri köle gibi çalıştırırken giderlerini de işçilerden kesilen fonlardan karşılamakta. Ama bunu bile işçilerden geri almakta. Mega Polietilen, kârına kâr katarken tepeden tırnağa suça bulaşmış durumda. İşçileri açlık ücretine mahkûm eden, her türlü haksızlığı yapıp işçiler hakkını aradığında kapı önüne koyan, işçilere ve sendikamıza iftira atan, teşvik ve vergi indirimi yoluyla paraları cebe indiren, Mega Polietilen işte böyle büyümekte. Biz işlenen suçlara karşı, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ekmeğimiz ve alın terimiz için, haklarımız için mücadele ediyoruz. Mega Polietilen'in işlediği suçlara karşı sorumluları da derhal harekete geçmeye çağırarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Basın açıklamasının ardından, İŞKUR, SGK ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine toplu dilekçe vermek için işçiler dilekçeyi imzalayarak olaysız bir şekilde dağıldı

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA