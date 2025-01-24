Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Adıyaman’daki GSB yurtlarını ziyaret ederek, Hizmet Müdürleri, Yurt Müdürleri, Eğitim Şube Müdürleri ve Personelleri, Kurum Psikologları ve Manevi rehberlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yurtlarda gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere dair detaylı bilgiler alan Özdemir, yurtlardaki hizmet kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından gençlerle bir araya gelen Özdemir, onların görüş ve düşüncelerini dinledi.Gençlerin katılımıyla GSB yurtlarımızda düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin sonuçlarını yerinde inceleyen Özdemir, etkinlikler kapsamında hazırlanan sergiyi de ziyaret etti.

Özdemir’in ziyaretleri sırasında gençlerle samimi bir atmosferde gerçekleştirdiği sohbetler ve sergi ziyareti, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Kaynak : PHA