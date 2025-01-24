Sayın Cumhurbaşkanım;

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış olan biz Eski Uzman Çavuşlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarına atanma hakkıyla ilgili konuyu dikkatinize sunmak istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım özellikle, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5’inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde, Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92’nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için 2016 yılından önce en az 2 yıl 2016 yılından sonra en az yedi hizmet yılı süresini tamamlamış olmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu düzenleme, Uzman Çavuşların yedi yıl süren hizmetlerinin ardından, kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarında boş memur kadrolarına atanma hakkını sağlamaktadır. Ancak bu sürecin nasıl yürütüleceği ve bu hakların ne şekilde kullanılabileceği konusunda net bir çerçeve oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış Eski Uzman Çavuşlar, kazandıkları deneyim ve bilgi birikimleri ile kamu sektöründe de büyük katkılarda bulunabilirler. Bu bağlamda, bu düzenlemenin gerekliliğini ve uygulanabilirliğini daha iyi değerlendirmek adına şu hususlara dikkat çekmek isterim.

1-Uzman Çavuşların askeri hizmetlerinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanabilmeleri için gereken hizmet süresi ve koşulların belirlenmesi gerekmektedir.

2- Bu atamalara yönelik başvuru süreçlerinin ve kriterlerinin açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi, ilgili kişilerin haklarını kullanabilmeleri açısından önemlidir.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatların bu düzenlemeye uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Böylece, Uzman Çavuşların memur kadrolarına atanma süreçleri daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecektir.

4-2016 yılından önce göreve başlayıp 2 yıl hizmet ettikten sonra görevinden ayrılmak zorunda kalan Eski Uzman Çavuşlar hak kaybına uğramıştır.

5- Kamu kurumlarında görev alacak Eski Uzman Çavuşların, yeni görevlerine uyum sağlayabilmeleri adına gerekli destek ve eğitimlerin sağlanması hem verimliliğin artırılması hem de entegrasyon sürecinin daha sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi açısından faydalı olacaktır.

6-Devletimizin yetiştirdiği sayısı belli olmayan yüzlerce profesyonel Eski Uzman Çavuşların mağduriyetlerinin çözülmesini talep ediyoruz.

Bu konuda gerekli düzenlemelerin ve açıklamaların yapılması, vatanı için canını hiçe sayan Eski Uzman Çavuşların kamu sektöründe daha etkili ve verimli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacaktır. Kamu görevlisi olarak görev almak isteyen Eski Uzman Çavuşların, hak ettikleri fırsatları adil bir şekilde değerlendirmeleri gerektiği inancıyla, bu konuda gereken adımların atılmasını yüksek takdirinize arz ederiz.

ATAUZDER GENEL BAŞKANI

MUSTAFA GÜNDEŞLİ