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7 milyar dolar ihracat rakamını bu yıl geride bırakan Türk kuyumculuk sektörünün ödül gecesi Kapalıçarşı dergisi tarafından 12. kez İstanbul Masquarede Club’te gerçekleşti.

Geceye birçok ünlü isim katılırken ödül törenini 12 ülkeden 500 davetli özel olarak muhteşem gecesinde ağırlandı. 5 ayrı kuyumcu firmasının yaptığı defileler ve 100 yıla özel modacı Burcu Aynur’a yaptırılan Türk Bayraklı elbise geceye damgasını vurdu. Flokser Tekstil tarafından üretilen özel kumaş, değeri 500 milyon TL’yi bulan altın ve mücevher takıların sergilendiği özel defileler ile büyük alkış aldı.

Gecede sahne alan Tekir, büyük alkış alırken rahatsızlığı sebebi ile katılamayan Ferhat Göçer ve Zerrin Özer bir video hazırlayarak gecenin misafirlerine mesaj gönderdiler.

41 farklı ödülün dağıtıldığı gece de Gökhan Yalçın’ın yaptığı konuşma ve 500 davetli ile yakından ilgilenmesi de büyük beğeni topladı. Gecede sahne alan sanatçılar arasında Faruk Tuncer, Tansu, Gülbin Vardar, Derya Mutlu, Hatem Tutkus, ProfX, Cankoray, Zafer Yılmaz, Nilay Dorsa isimler vardı.

12. kez düzenlenen ödül gecesi ülkenin en şaşalı ve en fazla ses getiren ödül geceleri arasında ulusal ve yurt dışı basında yer alan organizasyon olarak yer alıyor. Gecede 100 farklı misafire de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dağıtılan hediyelerin toplam tutarı ise 250 bin TL’ye varması da zengin ödül töreninin getirisi olarak konuşuldu.