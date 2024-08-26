Edinen bilgilere göre operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11 'i de tutuklandı. “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda: Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerini kullanarak kararlılığına dikkat çekti.

Adıyaman İtfaiyesinin hızlı müdahalesi 4 hayat kurtardı Adıyaman İtfaiyesinin hızlı müdahalesi 4 hayat kurtardı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sunucunda; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleri de tebrik etmeyi unutmayan Yerlikaya: “Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı Tebrik Ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss