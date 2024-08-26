Edinen bilgilere göre operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11 'i de tutuklandı. “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda: Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız” ifadelerini kullanarak kararlılığına dikkat çekti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sunucunda; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleri de tebrik etmeyi unutmayan Yerlikaya: “Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı Tebrik Ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA