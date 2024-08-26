Adıyamanlılar, deprem sonrası ilk defa böyle bir etkinlikte bir araya gelirken, özellikle depremzedelerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

"Deprem Sonrası Kültürel Hayata Dönüş: Yaşar Kırtasiye’nin Yeniden Açılışı"

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden ağır hasar gören ve Hastane Caddesi’ndeki eski yerinde yıkılan Yaşar Kırtasiye, Altınşehir’deki yeni mağazasında hizmet vermeye başladı. Kırtasiyenin açılışı, sadece ticari bir faaliyetin ötesine geçerek, Adıyaman’da kültürel yaşamın yeniden canlanması adına bir sembol oldu. Açılışa özel olarak düzenlenen kitap imza günü, Adıyaman’da uzun süredir yapılmayan bir etkinlik olarak katılımcılardan tam not aldı.

"Yazarlar ve Okurlar Bir Araya Geldi"

Kitap imza gününde, Adıyaman’da yaşamış ve halen yaşayan birçok yazar, okurlarıyla buluştu. Etkinlik, depremden etkilenen şehrin moralini yükseltmeyi ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyordu. Yazarlar, etkinlik boyunca okurlarıyla sohbet etti, kitaplarını imzaladı ve yazarlık serüvenlerini paylaştı. Adıyamanlı yazarların bir araya geldiği bu etkinlik, şehrin kültürel dokusunun yeniden inşasına önemli bir katkı sağladı.

Mali Müşavir ve yazar Necati Atar, etkinlikte yaptığı konuşmada Adıyaman’da kültürel faaliyetlerin önemine değindi. Atar, "Adıyaman’da benzeri kültür faaliyetleri özellikle depremden sonra hiç yaşanmadı. İnsanlar zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken, bu tür etkinlikler bir nebze olsun moral kaynağı oluyor," dedi. Yazarın "Bu Şehir Yabancıdır Senin Susuşlarına", "Düşümde Portakal Bahçeleri" ve "Budapeşte Sözleşmesi" adlı kitapları imza gününde büyük ilgi gördü.

"Eğitimcilerden Deprem Sonrası Kültürel Faaliyetlere Övgü"

Eğitimci ve yazar Mehmet Bilgin de etkinlikteki konuşmasında, deprem sonrası şehrin yaşadığı zorlukların kültürel ve sosyal faaliyetlerle aşılabileceğine inandığını belirtti. Bilgin, "Adıyaman’da büyük sıkıntılar yaşadık, ancak bunları sosyal ve kültürel faaliyetlerle aşmamız gerekiyor. Bu konuda Mehmet Adil Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz öncülük ettiği için," ifadelerini kullandı. Bilgin, imza gününe "Duygu Sarmalı", "Can’ın Maceraları" ve "Fadime" adlı üç kitabıyla katıldı ve okurlarıyla bol bol sohbet etme fırsatı buldu.

"Kadın Yazarların Mücadelesi ve Edebiyata Katkıları"

Eğitimci ve yazar Songül Karakoç Büyüktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada Adıyaman’ın hayatındaki yerinin önemine vurgu yaptı. 22 yıl boyunca Adıyaman’da görev yaptığını belirten Büyüktaş, "Depremden sonra ben burada ayrıldım, birçok kişi gibi bende de büyük tahribatlar bıraktı. Ancak burada olmak, bu şehirle olan bağımı yeniden güçlendirdi," dedi. Kadın yazarların edebiyat dünyasında yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Büyüktaş, "Kadınlarımızın biraz daha ön plana alınması gerekiyor. Çünkü kadın yazarlar, çok zor şartlar altında eserlerini üretiyor," diyerek kadınların edebiyata katkılarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Deprem Sonrası Edebiyat ve Toplumsal Hafıza"

Yazar Selahaddin Erpolat, 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman’da yaşanan zorlukların kalıcı etkilerine dikkat çekti. Erpolat, "Deprem bu bölgede, özellikle de Adıyaman’da kalıcı izler bıraktı. Bizim bu yaşadıklarımız, yazılarımıza da yansıyor. 'Saat 8' kitabımızda depremde Hatay’da ölen bir arkadaşımıza yazılmış bir hikaye var. Bu kitap, deprem sonrası yaşananları ve toplumsal hafızayı canlı tutma amacını taşıyor," ifadelerini kullandı.

Adil Yaşar: ‘Küllerimizden Doğuyoruz’

Etkinliğin ev sahibi Mehmet Adil Yaşar ise, kırtasiyelerinin depremde gördüğü zarara ve sonrasında yaşadıkları zorluklara rağmen yeniden açılabilmenin mutluluğunu dile getirdi. Yaşar, "Kırtasiyemiz ilk depremde büyük zarar gördü, tuzla buz oldu. Ancak çok şükür, yeniden ayağa kalkıyoruz, küllerimizden doğuyoruz. Daha güzel günler göreceğimize inanıyorum," dedi. Yaşar, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti ve kültürel faaliyetlerin devam edeceği sözünü verdi.

"Kültürel Canlanma Adımları Devam Edecek"

Etkinliğe katılan yazarlar ve okurlar, bu tür faaliyetlerin, deprem sonrası moral ve dayanışmayı artırmak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirttiler. Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için kültürel etkinliklerin devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olan katılımcılar, bu tür etkinliklerin şehrin kültürel zenginliğini yeniden inşa edeceğine inandıklarını ifade ettiler. Şehrin kültürel yaşamı, bu tür etkinliklerle yeniden canlanmaya başlarken, Adıyamanlılar da yaralarını sarmaya ve geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA