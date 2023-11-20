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Meteoroloji Müdürlüğü’nden gelen sağanak yağış ve sel uyarılarının ardından sahada hazır bekleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve saha ekipleri, olası bir sel felaketinin yaşanmaması adına depremlerden ötürü moloz parçalarının tıkadığı ızgaralarda çalışmalarına devam etti.

6 Şubat depremleri öncesinde yapılan ve kullanıma açılan “Kuşaklama Kanalı” projesi depremlerden sonra alt yapı ve üst yapıların zarar görmesine rağmen yoğun yağışlara yenik düşmeyerek olası bir sel felaketinin önüne geçmişti.

Adıyaman’da sağanak yağış 3 gün boyunca aralıksız şekilde devam etti. Alt yapının zarar görmesine rağmen sel felaketinin yaşanmamasına büyük katkıda bulunan kuşaklama kanalı projesi, Adıyaman için büyük bir kurtarıcı oldu.

Adıyaman Valiliği ve Kaymakamlıklarla birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Gördüğünüz gibi Türkiye'nin her yerinde şiddetli bir yağış uyarısı var ve şuan Adıyaman'da şiddetli bir yağış olduğunu görüyoruz. Bu yağış öncesi tüm belediye personellerimiz olarak sahadaydık ve hala ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Izgara temizlikleri ve yollarda oluşan tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz. Bunun beraberinde problem olabileceğini düşündüğümüz tüm konteyner kentleri ve prefabrik evleri ziyaret ediyoruz. Kaymakamlık ve Valilik ile görüşüyoruz, gerektiği takdirde konteyner kent ve prefabriklerde oluşan sorun sonrası oradaki vatandaşların da tahliyesini yapacağız. Vatandaşlarımızın en azından yarın sabaha kadar daha temkinli olmaları konusunda uyarıyoruz bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz canla başla sahadalar, bizlerde vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet yaşamaması için elimizden geldiğince buradayız.” sözlerini dile getirdi.

Kuşaklama kanalının önemine dikkat çeken Başkan Kılınç, “Önceki yıllarda her yağan yağmurdan sonra şehrimiz ciddi problemler yaşıyordu ancak şuanda şiddetli yağış olmasına rağmen şehir içinde ciddi bir problem yok ve görüyoruz ki kuşaklama kanalımız önemini bir kez daha kanıtlamış oldu.” dedi.



Kaynak : PHA