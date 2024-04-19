Cennet meyvesi olarak nitelendirilen, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023-24 sezonun ilk yarısında Türkiye ihracatını yüzde 21’lik artışla 179 milyon dolardan 216 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Kuru incir ihracatında miktar bazındaki yüzde 5’lik düşüşe karşın, değer bazındaki yüzde 21’lik artış, kuru incirin ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 27’lik artışı sayesinde mümkün oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı olağan mali genel kurul toplantısında kuru incirin başarılı ihracat yolculuğu konuşuldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiği kuru incirde Türkiye’nin başarılı bir ihraç sezonu yaşadığı bilgisini veren bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incirde dünya üretiminin ve ihracatının yüzde 58’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye’nin, 101 ülke ve gümrüklü bölgeye 47 bin 343 ton kuru incir ihraç ederek 216 milyon dolar döviz getirisi sağladığının altını çizdi.

ABD’ye TURQUALITY Projesiyle Türk incirini sevdirdik

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk gıda ürünlerine talebi artırmak için sürdürdüğü ‘Turkish Tastes’ isimli TURQUALITY Projesi, Türk kuru incirine talebi arttırdı.

TURQUALITY Projesi’nin başladığı 2019 yılının ilk yarısında ABD’ye olan kuru incir ihracatının 18,9 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Işık, “5 yıllık süreçte ABD’ye olan kuru incir ihracatımız yüzde 98’lik artış hızı yakaladı ve 37,4 milyon dolara yükseldi” dedi.

2019 yılında Türkiye’nin kuru incir ihracatının 235 milyon dolar olduğunu da hatırlatan Işık, “2019 yılına göre 2023 yılında ihracatımızı yüzde 15 artırmamıza karşın, ABD’ye olan kuru incir ihracatımızı yüzde 47 artırdık. Bu başarıda TURQUALITY Projemizin katkıları çok kıymetli. ABD 5 yıl önce kuru incir ihracatımızda en büyük üçüncü ihraç pazarımızken bugün açık ara lider ihraç pazarımız haline geldi. 2018/19 sezonunda kuru incir ihracatımızdan yüzde 11 pay alan ABD, bu sezon kuru incir ihracatımızdan yüzde 17,4’lük pay alır hale geldi” şeklinde konuştu.

KURU İNCİRİMİZ KUZEY AMERİKA’DA ÇOK SEVİLDİ

Kuru incirimiz Kuzey Amerika’da son 5 yılda ABD dışında, Kanada ve Meksika’ya ihracatta da büyük başarılara imza attı. 2019 yılında Kanada’ya 8,3 milyon dolar kuru incir ihraç ederken, 2023 yılındaki ihracatımız yüzde 45’lik artışla 12 milyon dolara ulaştı. Meksika’ya 2019 yılında 3,2 milyon dolar olan kuru incir ihracatımız 5 yılın sonunda yüzde 25’lik artışla 4 milyon dolara ilerledi.