Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi kullanılarak yayınlanan yatırım ilanlarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) adı ve Cumhurbaşkan Erdoğan’ın sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlandığı ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişiminin olduğu kaydedildi.

Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Resmî kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz" ifadeleri yer aldı.