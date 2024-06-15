Yapılan etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Hüseyin Özhan, İshak Şan ve çeşitli STK’lar katıldı. Şehitlik mezarlarına karanfil bırakan Vali Varol, şehit aileleriyle selamlaşıp onların halini hatırını sordu. Daha sonra Deprem Şehitliğindeki mezarları ziyaret eden Vali Varol, burada da karanfil bıraktı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Büyük afet hafızalarımızdan silinmeyecek"

Adıyaman Valisi Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, “Büyük afetten, büyük felaketten sonra dördüncü bayramımızın arefesinde kabristan ziyaretimizi gerçekleştirdik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi kabirleri başında andık. Onlara dua ettik, burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diledik. Bayramlarını kutladık, tebrik ettik. Buruk bir bayram olsa da bayramlarını tebrik ettik. Bu büyük afet hafızalarımızdan silinmeyecek, hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecek ama bir şekilde de ayağa kalkıp yürümemiz, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir taraftan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatarak, bir taraftan da bir daha böyle afetlerle karşılaşsak bile depreme karşı dirençli şehirler oluşturarak yolumuza, hayatımıza bakmaya gayret etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Etkinlik, depremde ve görev başında şehit olan vatandaşlarımızın anısına yapılan dualarla son buldu.

Kaynak : PHA