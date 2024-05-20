Ebubekir Sıddık Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Mehtap Yiğit, 2023-2024 Eğitim öğretim donemi süresinde kursta eğitim görmeye gelen kıymetli öğrencilerin, Kur’an-ı kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak alanlarında görmüş oldukları eğitimin kazanımlarını ölçmek, ögrenmiş oldukları bilgileri taze ve canlı tutmak için ve aynı zamanda dostluğun muhabbetle pekiştiği eğlenceli bir bilgi yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yiğit, yarışmadaki hedefimiz öğrenilenleri pekiştirip eğlenceli bir anı oluşturmaktı ve bu tarz yarışmaların öğrenciler arasındaki bağı güçlendirdiği gibi aralarında samimi bir dostluğa ve muhabbete dönüştüğünü bir kez daha gözlemlediklerini söyledi.

Son olarak Mehtap Yiğit, Hz. Peygamberin "Her kim ki; ilim öğrenmek için bir yola girerse ona cennetin yolu kolaylaşır" hadisi şerifini ve "Sizin en Hayırlınız Kur'an-ı Öğrenen ve Öğreteninizdir" hadisini kendilerine düstur edinip bu ilim yolculuğunda yürümek isteyen bütün hanımların kuran kursuna davet ederek, tüm öğrencilere, annelere ve yarışmada jüri üyeliği yapan Müftü Yardımcısı Sibel Özdemir ve Şube Müdürü Rufat İliter'a etti.



Kaynak : PHA