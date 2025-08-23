Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti.

Bugün itibariyle YUVAM hesapları hariç KKM hesap açma ve yenileme işlemleri tamamen durduruldu.

TCMB’nin aldığı kararla, bu tarih öncesinde açılmış KKM hesapları vadeleri sona erdiğinde kapatılacak ve ilgili tebliğler yürürlükte kaldırıldıç.

Ayrıca, KKM’nin Türk Lirası’na geçişi ve yenilenmesine yönelik toplam hedefler kaldırıldı. Bu kapsamda, zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri de yeniden değerlendirildi.

"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.