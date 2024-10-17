Bakanlık, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'ni güncelleyerek, depremlerde zarar gören veya yıkılan köy evlerinin yerinde dönüşüm imkanından yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeyle, parsel büyüklüğünün yetersiz olması nedeniyle yerinde dönüşüm imkanından faydalanamayan vatandaşların önü açılmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Düzenlemenin Detayları:

İnşa edilecek yapılar, parsel sınırlarına 1,5 metreye kadar yaklaşabilecek.

Parseldeki binalar arasında ise en az 3 metre mesafe bırakılması zorunluluğu getirildi. Bu mesafenin sağlanamadığı durumlarda ise belediyeler ve il özel idareleri devreye girebilecek.

Köylerde inşa edilecek evlerin sayısı, 6 Şubat depremleri öncesindeki mevcut ev sayısını aşamayacak.

Yerinde Dönüşüm İçin 1 Milyon 750 Bin TL Destek

Bakanlık, yerinde dönüşüm kapsamında maddi destek paketini de açıkladı. İlk konut için 750 bin TL hibe verileceği belirtildi. Bunun yanı sıra, 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli 1 milyon TL faizsiz kredi desteği de sağlanacak. Ayrıca, hak sahipleri diğer 3 konut için de 1 milyon TL kredi desteğinden faydalanabilecek.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Asrın felaketini yaşayan illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı atıyoruz. Depremde hasar gören ya da yıkılan; ancak imar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyen hemşehrilerimiz de artık yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA