Alınan bilgiye göre yangın, akşam Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Küçük Sanayi Sitesi karşısında bulunan boş arazideki anızların yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki evlere sıçramadan 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye, Afad, Orman Müdürlüğü ekiplerinde katılımıyla yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, olayı duyarak gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Güzel bir şekilde organize oldular çok şükür can kaybı yok"

150 dönümlük alanda meydana gelen yangında can kaybı olmaması sevindirici olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Gördüğünüz gibi burası Altınşehir mevki yaklaşık 150 dönümlük bir alan tabi gece koşullarında görebildiğimiz kadarı ile sağolsunlar itfaiye ekipleri, AFAD, orman, jandarma ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gayretleri ile şuan söndürüldü. Şuan sadece soğutma işlemleri yapılıyor. Güzel bir şekilde organize oldular çok şükür can kaybı yok. Çok ciddi bir ağaç yanması da olmadı. Hepimize büyük geçmiş olsun."

Kontrol altına alınan yangın itfaiye erleri tarafından soğutma işlemi yapılıyor.



Kaynak : PHA