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Kore Cumhuriyeti’nin insani yardımlar kapsamında sağladığı finansmanla Adıyaman genelinde 4 hafif çelik yapı okul, 12 okulun su deposu sağlanması ve okullara spor malzemesi yardımı projesi kapsamında Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee okulları ziyaret etti.

Geçmişte aynı deprem felaketlerini yaşadıklarını belirten Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee,"Bugün burada olmamız geçmişte dedelerinizin bizlere yaptığı yardımların minnet borcudur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de dost ve kardeş ülkeler olarak bir birimizin yanında olacağız " dedi

Kaynak : PHA