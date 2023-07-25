Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

2023 yılı yatırım ve faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda yatırımcı Bölge Müdürleri yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Adıyaman’da 2022 yılında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Dr. Osman Varol, “Kurumlarımızca İl Yatırım Takip Sistemi’ne (İLYAS) girilen verilere göre; 2023 yılı 2. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olmak üzere 27 kamu kurum ve kuruluşunca 297 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 45.8 milyar liradır. 2023 yılı ödeneği 5.4 milyar lira olup, 2023 yılı 2. dönem itibarıyla 1.9 milyar lira harcama yapılmış ve % 35,44’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşlarımızın 2023 yılı programlarında 240 adet projenin ter aldığını kaydeden Vali Varol, “Proje toplam tutarı 44.1 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 9.8 milyar lira harcanmıştır. 2023 yılında ise yaklaşık 4 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2023 yılı 2.dönem itibarıyla bu ödeneğin 1.7 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme oranı %43,43’tür. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 57 adet işin toplam proje bedeli 1.7 milyar liradır. Bu işler için 2023 yılında 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibarıyla 144.8 milyon lira harcama yapılarak %10.9’luk nakdi gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 2023 yılının 2. dönemi itibarıyla yapılan çalışmalar sonucunda toplam 297 adet projenin 19 tanesi bitirilmiş, 151 proje devam etmekte, 119 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 8 proje tasfiye edilmiştir” dedi.

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.



Kaynak : PHA